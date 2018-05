Les gouvernements des pays industrialisés passent désormais le plus clair de leur temps perdus dans le labyrinthe. Tel est le constat de Giles Daoust, CEO de Daoust.

John Fitzgerald Kennedy nous avait promis la Lune. Aujourd’hui, c’est Elon Musk qui nous fait rêver de Mars. Force est de constater qu’en l’espace de 50 ans, l’ambition et le pouvoir de nous faire accomplir les grands rêves de l’Humanité est passée des mains des politiques à celles des entrepreneurs.

On pourrait blâmer l’incompétence croissante des gouvernements… ou le pouvoir croissant du capitalisme… mais cette analyse serait fausse. La réalité, c’est que les gouvernements des pays industrialisés passent désormais le plus clair de leur temps perdus dans le labyrinthe.

Un labyrinthe construit au fil des décennies, sorte de monstre de Frankenstein composé de législations de plus en plus complexes, enchevêtrées les unes dans les autres, qui ne cessent d’évoluer et de se complexifier de jour en jour.

Jusqu’aux années 1970, il restait de grands combats à mener au nom de la liberté, de l’égalité et de la fraternité. Le 50e anniversaire de mai 68 nous le rappelle encore aujourd’hui. Mais dans les décennies qui suivirent, la majeure partie des grands combats ayant été menés à bien avec succès, ont démarré toute une série de batailles mineures, de petits pugilats, qui ont conduit à un empilement en mode "mikado" de toute une série de règles et de législations. Une fois les grands acquis sociaux mis en place (congés, chômage, pensions…), les politiques se sont vautrés dans ce que j’appellerais des "zakouskis sociaux", combats mineurs visant à accorder tel ou tel avantage à tel ou tel minorité ou groupe de pression qui faisait miroiter devant leurs yeux l’argument électoral.

L’Europe est certainement championne du monde dans ce domaine, et la Belgique fait office de figure de proue avec sa lasagne institutionnelle de plus en plus impénétrable. Pour une entreprise active en Belgique (11 millions d’habitants, soit 2% de la population de l’Europe), il est désormais nécessaire de maîtriser au moins 5 législations complexes (européenne, belge fédérale, wallonne, flamande, bruxelloise…) Les entreprises d’une certaine taille ou complexité doivent désormais se doter d’une véritable armada administrativo-légale rien que pour gérer la complexité du fonctionnement day-to-day.

Pire encore, les gouvernements passent le plus clair de leur temps à essayer de faire fonctionner ce "mikado" législatif dont plus personne n’a une vision d’ensemble. Plaignez-vous à un ministre fédéral et il vous répondra que c’est de la faute des gouvernements régionaux – et inversement. En réalité c’est la faute d’un système ingérable, mis en place pendant des décennies par des personnes fondamentalement bien intentionnées, mais qui ont commis l’erreur d’essayer de faire plaisir à tout le monde. La génération politique actuelle, empêtrée dans un système inutilement complexe, consacre 99% de son temps à gérer cette complexité. Et quand arrivent les périodes électorales, commence la tournée des chapelles pour essayer de faire plaisir à tous, chacun tirant chaque fois un peu plus la couverture à soi.

Dans ce contexte, aucun gouvernement ne serait capable de formuler une vision inspirante, claire, simple, ambitieuse. Aucun projet majeur de l’humanité n’a été accompli à coup de compromis. Et à force d’être obligé de préserver les moindres détails de tous nos "zakouskis sociaux", comment pourrait-on prendre des décisions fortes et emblématiques pour nous porter ailleurs, plus loin, que ce soit dans le domaine scientifique, économique ou humain?