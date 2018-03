Pernod Ricard, Umicore et SGS dopent la valeur de GBL

Les cash earnings, élément clé pour un holding, sont en baisse de 3,2%, à 427 millions d’euros, la conséquence du désengagement de GBL d’Engie et de Total. Le bénéfice net consolidé de GBL, qui a investi durant l’année 1,1 milliard d’euros dans Burberry, GEA, Ontex, Parques Reunidos et Sienna Capital, se monte lui à 705 millions d’euros, contre une perte de 458 millions un an plus tôt. C’est le résultat, notamment, de la plus-value de 216 millions réalisée par Ergon sur la cession de ses participations dans le designer italien de vêtements et de chaussures Golden Goose et le fabricant français de diagnostics in vitro Elitech.