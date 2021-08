Pertes de 20 millions pour les grands magasins Inno

Les choses ne vont pas bien pour les 16 grands magasins d'Inno. Et pour cause, la crise du coronavirus les a privés de dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, amenant la chaîne à devenir lourdement déficitaire. Les ventes de vêtements, chaussures et autres articles d'intérieur n'ont rapporté que 247 millions d'euros au cours de l'exercice 2020.