Philip Morris et Altria discutent fusion

Deux des plus grands cigarettiers mondiaux, Philip Morris et Altria, sont en pourparlers pour fusionner dans une transaction par échange d'actions. Philip Morris précise toutefois qu'il n'y a aucune garantie que cette "fusion entre égaux" voie le jour.

Philip Morris et Altria ont annoncé ce mardi la tenue de discussions en vue d'une fusion toute en actions, ce qui, le cas échéant, verrait la réunion de deux géants américains du tabac plus de 10 ans après leur séparation. En début de séance à Wall Street, le titre Altria s'envolait de près de 10%, affichant la plus forte hausse de l'indice S&P 500 (+0,50%) tandis que l'action Philip Morris perdait plus de 4%, soit l'une des baisses les plus marquées de l'indice de référence des gérants de fonds américains.