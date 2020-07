Philippe Reynaert cède la place à Virginie Nouvelle chez Wallimage

L’actuelle directrice financière de Wallimage et directrice générale des deux principaux pôles de la société va prendre la direction générale du fonds d’investissement wallon dans l’audiovisuel.

Jusqu’ici, elle dirigeait Wallimage Enterprise, qui investit via des prêts ou des prises de participation dans des entreprises audiovisuelles wallonnes et Wallimage Coproductions qui investit dans des films, séries, etc. Elle était également directrice financière du groupe, Philippe Reynaert chapeautant l’ensemble.