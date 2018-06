Philippe Vlerick, l'administrateur tout puissant

L’entrepreneur Philippe Vlerick a dépassé Luc Bertrand en tant qu’administrateur le plus puissant sur Euronext Bruxelles. C’est ce que révèle notre enquête bisannuelle. Cette année, le Top 20 compte sept nouveaux venus et cinq femmes.

Tous les deux ans, L’Echo et De Tijd établissent le classement des administrateurs des 124 entreprises cotées sur Euronext Bruxelles. Ils sont classés sur base de points qui leur sont attribués en fonction de la taille de l’entreprise où ils siègent et du rôle qui leur est confié.

Par exemple, un président ou un CEO obtient plus de points qu’un simple administrateur. Un administrateur qui siège dans une société du Bel20 pèse plus lourd qu’un confrère qui siège dans une plus petite entreprise.

Cette année, c’est Philippe Vlerick qui devient le "primus inter pares", avec pas moins de cinq mandats, soit le maximum légal. L’entrepreneur est:

vice-président de KBC

administrateur de la biotech Thrombogenics

Thrombogenics administrateur du groupe Smartphoto

administrateur de l’armateur Exmar

administrateur du constructeur de tours de refroidissement Hamon

Le top 3

Vlerick gagne une place par rapport à 2016 car Luc Bertrand, l’ancien numéro un, compte deux mandats de moins (Leasinvest et Atenor) qu’il y a deux ans. Résultat: Bertrand retombe à la troisième place. Bert De Graeve se retrouve ainsi à la deuxième place, soit une de mieux que lors de la dernière enquête. L’ex-CEO de VRT détient trois mandats importants: un siège chez UCB et la présidence de Telenet et de Bekaert.

Les femmes

Evelyn du Monceau, la femme la plus puissante sur Euronext Bruxelles, siège également chez UCB. Plus encore: elle préside le conseil du groupe pharmaceutique. Elle est également administratrice chez Solvay, un autre poids lourd du Bel20, et de la Financière de Tubize, le holding via lequel la famille Janssen exerce son contrôle sur UCB.

On compte aujourd’hui cinq femmes dans le Top 20:

Evelyn du Monceau

Hilde Laga (8e), ancienne avocate d’affaires et présidente de la GIMV

Michèle Sioen, CEO de Sioen (14e)

Chantal De Vrieze, CEO d'Altran (17e)

Dominique Leroy, CEO de Proximus (19e)

Chantal De Vrieze fait une entrée fracassante dans le Top 20 grâce à trois mandats: Colruyt, le fabricant de métiers à tisser Picanol et le groupe technologique EVS.

Les nouveaux venus

La patronne du cabinet de conseil Altran en Belgique fait partie des sept nouveaux venus dans le Top 20. Parmi eux

Marc Coucke (18e)

Koen Hoffman, CEO du gestionnaire de patrimoine Value Square (et ex-CEO de la maison de Bourse KBC Securities). Ce dernier exerce des mandats auprès du groupe pharmaceutique Mithra, du fournisseur de préparations magistrales Fagron, du géant des fruits et légumes Greenyard, et de l’entreprise biotechnologique MDxHealth.

Vue en plein écran ©Infographie L'Echo/De Tijd