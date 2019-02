Philippine de Mevius et André Emsens retrouvés morts en Espagne

Philippine de Mevius et son mari André Emsens sont décédés dans leur domicile situé sur l'île de Majorque. Une intoxication au monoxyde de carbone serait à l'origine de ce double décès.

Ce dimanche, plusieurs médias espagnols ont annoncé le décès de Philippine de Mevius et André Emsens. Le couple, en séjour à Majorque dans leur maison de vacances, n'avait plus donné de signe de vie, ce qui a inquiété le voisinage. Les autorités locales ont alors été alertées et ont découvert samedi les corps inanimés des deux Belges.