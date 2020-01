Picanol hackée: comment armer votre entreprise contre une cyberattaque?

En infectant les logiciels, les hackers prennent en otage les systèmes informatiques et les données des entreprises. Pour s'affranchir de cette prise d'otage, ils exigent d'importantes sommes d'argent. Picanol en est actuellement la victime. Mais comment peut-on éviter d'en arriver là?

Depuis lundi matin, le spécialiste yprois des métiers à tisser, Picanol est totalement à l'arrêt avec des répercussions sur ses sites à l'étranger. La société s'est faite pirater et n'a plus accès à ses propres systèmes. Depuis ce mardi, la cotation de son action a aussi été suspendue. Un réel coup dur pour la société. Mais comment peut-on se protéger de telles attaques ou tout au plus limiter les dégâts?