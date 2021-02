Plus d'un demi-milliard pour le plus gros fonds né de la galaxie Frère

Ergon Capital V, de son petit nom, devrait dépasser en taille son prédécesseur , entend-on. Et ce, alors que le quatrième fonds de la société d'investissement née dans le giron de GBL récoltait plus de 580 millions d'euros début 2019 déjà, soit bien au-delà de l'objectif de 500 millions qui avait été fixé.

Il est raisonnable de penser que les Frère et Desmarais resteront minoritaires parmi les investisseurs à bord du nouveau véhicule, sur le modèle introduit avec le fonds IV. Avant cela, les deux familles avaient toujours occupé une place prépondérante au sein des précédents fonds d'Ergon, auxquelles elles participent via Sienna Capital, la plateforme dédiée aux investissements alternatifs de GBL .

Autre fonds en parallèle

Son nom? Ergon svt Long Term Value Fund. Le véhicule se chargera de consolider le marché de la prévention incendie. Et ce, à partir de l'entreprise svt holding, jusqu'ici en portefeuille d'ECP III et acteur de premier plan sur le marché allemand des produits de protection contre les incendies et des services d'installation.