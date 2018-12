Plus d'un quart des travailleurs sont accros à la cigarette

"Le nombre de consommateurs de tabac diminue chaque année de manière constante. C'est une évolution positive, mais bien trop lente", estime le groupe IDEWE. Réalisée auprès de 200.000 personnes, l'enquête montre que le nombre de fumeurs diminue avec l'âge : 30,9% des jeunes de moins de 25 ans fument, contre 22,4% des personnes âgées de 55 ans et plus.

Le secteur d'activité du travailleur joue également un rôle prépondérant dans son comportement tabagique. On compte ainsi dans le secteur de la construction (41,5%) et dans celui des transports (40%) presque 3 fois plus de fumeurs que dans l'enseignement (15,1%).