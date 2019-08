Plus de 500.000 entreprises et associations risquent une amende

D’après les chiffres du SPF Finances, seules 126.824 entreprises et associations sur près de 675.000 (soit 18%) ont rempli leurs obligations en matière de déclaration de leurs "bénéficiaires finaux" (UBO ou Ultimate Beneficial Owners). En d’autres termes, plus de 500.000 d’entre elles n’ont pas encore rempli leurs obligations. Le délai d’enregistrement a été fixé au 30 septembre. Ceux qui ne seront pas en règle risquent une amende oscillant entre 250 et 50.000 euros.