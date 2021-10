Plus de 8 entreprises familiales sur 10 risquent des difficultés à céder leur activité

La question est fondamentale pour la survie des entreprises familiales, le maintien de l'emploi qu'elles génèrent et la perte ou non du patrimoine des dirigeants des entreprises en question: les chefs d’entreprise se préparent-ils suffisamment tôt à tirer leur révérence? Et la réponse – largement pressentie – est désormais objectivée. C’est "non".