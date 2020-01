Pour l'Awex, le développement durable est rentable pour l'entreprise

Mais pour Pascale Delcomminette, l’administratrice générale de l’Awex, l’agence wallonne à l’exportation, ignorer l’importance du développement durable serait une erreur stratégique pour les entreprises. " Le développement durable est indispensable et rentable pour une entreprise. On doit faire comprendre aux entreprises que le développement durable est un gage de stabilité. Une entreprise qui s’engage dans une démarche sociétale voit ses performances économiques s’améliorer et cela lui permet de se différencier pour rentrer dans d’autres marchés tant en Belgique qu’à l’étranger. "

La valeur de l’exemple

Cette mise au vert ne devrait cependant pas pour l’instant freiner les aides aux entreprises qui ne s’inscriraient pas dans cette démarche durable. "On n’entend pas faire de discrimination en matière d’aides aux entreprises. On ne veut pas discriminer certaines entreprises qui ne sont pas encore dans cette démarche durable mais qui ont pourtant besoin d’un développement international. On ne veut pas jouer aux gendarmes. Nous aurons ce débat au moment où on aura une transposition du Green Deal européen dans des directives. Cela nous laisse du temps pour l’adaptation."