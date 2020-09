Pour les faillites, le pire reste à venir

L'assureur-crédit Atradius emboîte le pas à d'autres organismes et prédit aussi une fin d'année 2020 et une année 2021 morose sur le plan des faillites d'entreprises.

"À moyen terme, l'assureur s'attend à ce que ce pic de faillites se prolonge en 2021 , avec plus de 12.000 dépôts de bilan." Le SNI avançait le mois dernier le chiffre de 16.600 faillites prononcées entre le troisième trimestre de cette année et celui de l'an prochain. L'autre assureur-crédit Euler Hermes tablait sur une hausse de 26% des faillites entre 2019 et 2021.

Les victimes

Sans surprise, les secteurs les plus vulnérables sont ceux qui ont été (ou sont) mis à l'arrêt en raison de cette pandémie: l'horeca et le secteur du voyage, l'art et la culture, le transport et les services aux entreprises.