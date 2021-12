Pourquoi le "Big Quit" épargne-t-il la Belgique?

Allons-nous être atteints nous aussi par cette maladie qui se répand aux États-Unis et qui voit les salariés fuir leur emploi? Réponse en dix points...

Aux États-Unis, la propension qu'ont depuis quelques mois les salariés à quitter leur emploi pour un autre job ou pour ne plus travailler a déjà reçu un nom de baptême: on parle du "Big Quit", "La grande démission".

Ce mouvement, initié par la crise, aurait déjà touché 20 millions de salariés américains ces derniers mois. On y a enregistré deux fois plus de démissions que d'habitude. Pour contrebalancer cette tendance néfaste pour le marché, les employeurs relèvent les conditions de travail. C'est ainsi que le géant Amazon, la chaîne de magasins Target, le groupe de restaurants Chipotle ou les pharmacies CVS ont tous augmenté le salaire minimal, ainsi que le rapporte dans sa newsletter la société de gestion d'actifs La Financière de l'Échiquier.

Ces gens sur le départ sont largement démotivés, mais risquent d'enrayer la reprise. Reste à voir si le mouvement a traversé l'océan et s'il apparaît chez nous aussi... Réponse en 10 points.

Un. Les mesures du marché du travail en Belgique montrent qu'on n'enregistre pas de Big Quit actuellement. "Le nombre de salariés disposant d'un contrat à durée indéterminée (CDI) ayant décidé de quitter volontairement leur travail n'augmente pas, au contraire même", souligne Frank Vander Sijpe, directeur des analyses RH au secrétariat social Securex. "Alors qu'ils représentaient 6,2% des salariés en Belgique en 2019, leur taux est redescendu à 5,05% en 2020 et a plongé à 1,7% au cours des six premiers mois de 2021." Il ajoute que ce taux n'avait cessé d'augmenter de 2015 à 2019. "De ce point de vue, il faudrait plutôt parler d'un Big Stay", dit-il.

Deux. Les Belges avaient (déjà) fait le pas avant la crise. "23% des personnes entre 25 et 65 ans ne participent pas au marché du travail dans notre pays, soit qu'ils chôment, soit qu'ils soient malades, soit qu'ils aient décidé de ne pas travailler... C'est un taux élevé, mais qui existait bien avant la crise et qui n'a pas fondamentalement bougé depuis."

Trois. La reprise économique a dopé les offres d'emploi sans mouvement équivalent du côté des candidatures, déclenchant une guerre des talents. "On a enregistré une forte reprise cette année, qui a fait bondir les offres d'emploi. Cet appel des employeurs aux prétendants commence à présent à séduire des candidats restés paralysés durant un peu plus d'un an", observe Joël Poilvache, directeur régional au bureau de recrutement Robert Half. "Les candidats se rendent mieux compte de leur valeur de marché et acceptent de bouger, pour autant qu'ils y voient des opportunités et qu'on leur propose des packages salariaux attractifs. Ce mouvement s'enclenche actuellement et devrait s'amplifier en 2022."

Quatre. Les salariés de plus de 55 ans quittent plus massivement le marché du travail, ce qui peut donner une impression de Big Quit. "Le vieillissement de la population va se poursuivre jusqu'en 2030", souligne Frank Vander Sijpe. "Les 55+ partent beaucoup trop tôt et il faut les remplacer", dit-il, en ajoutant qu'ils sont plus nombreux à vouloir le faire aujourd'hui.

Cinq. La crise a remis en question la connexion des travailleurs avec leur fonction. "Mes parents étaient très connectés avec leur entreprise qui pouvait leur demander n'importe quoi, poursuit Frank Vander Sijpe. Ce n'est plus vrai aujourd'hui, mais on a remplacé cela par une connexion avec sa fonction. Si un travailleur n'est plus en adéquation avec sa fonction, ou si son employeur veut le réaffecter, il aura tendance à vouloir partir." Cela ressemble davantage au mouvement à l'œuvre aux États-Unis.

Six. Les CDI sont largement utilisés et solides en Belgique, en comparaison avec les contrats aux États-Unis, ce qui rend le Big Quit moins "tentant". "90% des salariés belges ont un CDI, poursuit l'expert de Securex. Seule la France fait mieux, tandis qu'aux États-Unis, la protection dont jouit le salarié est maigre. On a plus peur de ce qu'on pourrait perdre dans notre pays où la législation pousse aussi les gens à conserver leur emploi."

Sept. Plusieurs secteurs affrontent une pénurie de candidats, comme aux USA, mais sans qu'il y ait de vagues de départs, à l'exception, sans doute, de l'horeca. On songe au transport et aux soins. "Dans ce dernier secteur, des sociétés de recrutement vont jusqu'à chercher des candidats infirmiers ou médecins en Europe de l'Est ou en Inde", relève Joël Poilvache.

Huit. On pourrait améliorer la situation en encourageant les indépendants. "On travaille encore trop peu en free-lance ou à la mission en Belgique, estime Frank Vander Sijpe. On le fait beaucoup plus aux Pays-Bas et cela contribue à combler les manques."

Neuf. Pour échapper à l'obligation de travailler plus longtemps, on recourt à la maladie longue durée. "Le nombre d'absents pour 6 à 12 mois augmente et les absents de longue durée sont déjà très nombreux", poursuit l'expert. "La crise a causé une grande fatigue chez ceux qui ont bossé dur pour aider leur entreprise. Et ceux qui ne travaillaient pas pour un des secteurs essentiels ont parfois remis leur boulot en question: car à quoi sert dès lors celui-ci? Le nombre de burn-outs est lui aussi en hausse."

Dix. Parmi les malades de longue durée, les 55+ sont les plus touchés. Parce que démotivés? La tendance à la hausse des problèmes mentaux parmi les principales causes plaide en ce sens.