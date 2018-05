Pourra-t-on déclarer en faillite un prêtre ou un syndicat?

3 questions à Alain Zenner,

avocat spécialiste du droit de la faillite

Pourquoi dénoncez-vous l’insécurité juridique belge?

Le ministre de la Justice a pour ambition de faire de la Belgique un Delaware européen: mais ce qui caractérise le Delaware, c’est sa stabilité juridique alors qu’en Belgique, règne l’instabilité. On est ici dans un carrousel de modifications législatives qui donne le vertige.

Estimez-vous que les parlementaires ne font plus leur travail?

Je ne suis pas un imprécateur, mais il n’y a quasiment plus de débat et plus de possibilité d’amendement en commission parlementaire, et je le regrette. Quand vous voyez qu’un projet de loi comme celui sur l’insolvabilité, qui compte 250 articles d’une complexité inouïe, est traité en quatre séances et qu’on ne tient pas compte de l’avis du Conseil d’Etat ni de celui de la commission d’experts, vous en concluez qu’il y a un dédain pour le Parlement. S’ajoute à cela le fait que les juges pratiquent le gouvernement des juges: ils se comportent en «juris-lateurs» plutôt qu’en juges en disant quel est le droit parce que la loi elle-même ne le dit plus. On vit dans une insécurité juridique croissante. Et l’on est pressé : tout le monde l’est, c’est sociétal... avec un législateur qui ne peut pas bien faire son travail faute de temps, des juges qui de ce fait en font à leur guise, des avocats qui n’ont plus le temps de soigner leurs conclusions. C’est navrant.

Pourtant les choses évoluent...

En attendant, il faut reconnaître en effet que le ministre de la Justice fait bouger les choses : il a lancé la réforme de la loi sur l’insolvabilité, celle du droit de l’entreprise et celle du code des sociétés…