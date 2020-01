Près d'une cyberattaque sur deux entraîne la paralysie de l'entreprise

Les cybercriminels menacent de plus en plus le cœur même des entreprises. D’après les chiffres 2019 de Vanbreda, courtier spécialisé en matière de protection contre le cyberrisque, 45% des sinistres – soit près d’un sur deux – qui leur ont été rapportés ont mené à l’arrêt de l’entreprise visée. L’arrêt peut être de quelques heures, voire aussi de plusieurs semaines, comme ce fut le cas l’an dernier avec ASCO Industries, une entreprise aéronautique basée à Zaventem.

Tous les secteurs

Au départ, en 2014-2015, les cyberassurances étaient surtout souscrites par des banques et des hôpitaux. Ces institutions détiennent de grandes quantités d’informations sensibles au sujet de leurs clients et de leurs patients, ce qui en fait des cibles de choix pour des cybercriminels. "Depuis lors, la menace s’est étendue à tous les secteurs, de la construction à l’industrie manufacturière, en passant par les soins de santé" , constate Tom Van Britsom, expert en cybersécurité chez Vanbreda. Parmi les entreprises qui constituent son portefeuille, une sur trois a déjà dû faire fonctionner son assurance.

Le hacking en tête

Le "cryptolocker" chiffre et bloque les fichiers contenus sur votre ordinateur et demande une rançon en échange d’une clé permettant de les déchiffrer. Résultat: vous ne pouvez plus travailler, livrer vos clients, votre réputation en prend un coup et vous devez tout remettre en état. La rançon doit souvent être payée en bitcoins.