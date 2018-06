Près de 50 emplois liégeois menacés chez Magotteaux

L’entreprise de fabrication de pièces à haute performance pour le concassage et le broyage affiche une perte de 8 millions d’euros. Sigdo Koppers, la maison mère, a annoncé aux travailleurs qu’ils sont en sureffectif de 20% sur un total de 243 personnes. Le groupe chilien est prêt à soutenir sa filiale belge pendant encore un an et espère un retour à l’équilibre en 2020.

L’ambiance est plus que morose dans les usines de Magotteaux à Chaudfontaine (en région liégeoise). Selon nos informations, un conseil d’entreprise a réuni, il y a quelques jours, direction et syndicats de l’entreprise de fabrication de pièces de haute performance pour le concassage et le broyage (boulets, etc.). Les nouvelles annoncées aux représentants des travailleurs sont loin d’être rassurantes. "La direction nous a annoncé qu’au 1er janvier 2018 (résultats 2017), nous enregistrions une perte de 8 millions d’euros. Elle nous a aussi indiqué que si nous ne chômions pas, nous serions 20% de travailleurs en trop. C’est inquiétant et cela n’annonce rien de bon", nous a confié Eric Detaille, permanent FGTB.

"Si l’entreprise tournait à 100%, on serait en sureffectif de 20% sur un total de 243 travailleurs." Eric detaille permanent FGTB

Depuis le 20 juin 2016, l’usine de fabrication de boulets est mise sous cocon et près de 90 travailleurs qui y sont occupés ont subi des sorts divers. Son redémarrage est renvoyé aux calendes grecques. Entre 25 et 30 travailleurs ont été recasés dans les deux autres usines et le reste du personnel a quitté l’entreprise via différentes voies (prépensions, licenciements, départs volontaires).

Nouveau produit en vue

Actuellement, les deux usines occupent 186 ouvriers et 57 employés et cadres. Soit 243 personnes au total. En raison de la baisse des activités, tout le personnel est soumis au chômage économique un jour par semaine. Tous les vendredis, c’est congé pour tout le monde. Par conséquent, 20% de sureffectif signifie qu’une cinquantaine d’emplois est appelée à disparaître chez Magotteaux. La maison mère, le groupe chilien Sigdo Koppers, qui a racheté l’entreprise wallonne pour 470 millions d’euros en 2011, aurait garanti son soutien encore pendant un an. Le groupe a fermé une ligne de fabrication de boulets sur trois en Thaïlande ainsi que son usine au Canada.

Les usines wallonnes ne produiront que 3.200 tonnes en 2018, soit 60% de leur capacité. Mettac, la petite filiale (20 travailleurs) qui fabrique des cloisons pour broyeurs à ciment et les mines n’est pas en difficulté. Sigdo Koppers espère le retour à l’équilibre en 2020.