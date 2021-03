Promoteurs immobiliers et TVA: une liaison dangereuse

Denis-Emmanuel Philippe, avocat associé (Bloom Law) et Maître de conférences ULiège

Commençons par un petit rappel pour les non-initiés. En règle générale, la cession d’immeubles est exonérée de la TVA et est soumise aux droits d’enregistrement (au taux de 12,5% à Bruxelles et en Région wallonne). Ce principe souffre d’une exception notable: la cession d’un bâtiment neuf et du sol y attenant peut, moyennant le respect de certaines conditions, être soumise à la TVA.