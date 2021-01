Quatre PME sur dix comptent recourir au chômage temporaire

Les plus fortes hausses ont été enregistrées dans les secteurs de l' industrie et de la construction . Dans ces deux secteurs , la proportion de PME voulant s'appuyer sur ce type d'aide s'élève même à plus de six sur dix , contre moins de quatre sur dix en septembre. Les principales raisons avancées sont la diminution de la quantité de travail et les fermetures . Moins d'un quart des responsables interrogés mentionnent la période de quarantaine à laquelle doivent se soumettre les employés de retour de vacances ou en contact avec le virus. Enfin, une PME sur dix considère la fermeture d'écoles ou de garderies comme une raison valable pour invoquer le chômage temporaire.

Bruxelles particulièrement impactée

Concernant la répartition sur le territoire, c'est en Région bruxelloise que l'augmentation est la plus forte. "On a presque un doublement" du nombre de PME souhaitant recourir au chômage corona, déclare Annelies Rottiers, consultante PME chez SD Worx. "Alors qu'en septembre, c'est Bruxelles qui semblait se remettre le plus vite. Plus de six PME sur dix dans le secteur de l'industrie et de la construction continueront à compter sur le chômage temporaire en 2021. Nous voyons un lien évident avec la quantité de travail prévue: davantage de PME dans le secteur de l'industrie et de la construction s'attendent à une diminution, tandis que moins de PME s'attendent à un statu quo ou à une augmentation."