Quelque 93.000 étudiants risquent de ne pas avoir de job cet été

Des entreprises au ralenti et des secteurs encore cadenassés. Face à cela, de nombreux étudiants demandeurs d'un job d'été. Quand la demande se heurte à l'offre.

Sale temps pour les finances des étudiants. Ils sont nombreux à avoir dû abandonner leur job d'étudiant à cause des mesures prises pour limiter la propagation du virus.

Aujourd'hui, alors que les cours sont finis - avec des taux de réussite en progression de 9 à 10% - et que les destinations de vacances sont limitées, ils sont nombreux à se montrer disponibles pour un job de vacances.

"Nous enregistrons deux fois plus de visites et d'inscriptions sur notre plateforme qu'en juin 2019", explique Matthieu Verstraete de Student.be , qui se targue de toucher environ 300.000 étudiants sur les quelque 700.000 jobistes du pays.

Il explique en effet que face à la perte d'emploi récurrent en mars, avril, mai et juin, de nombreux jeunes souhaitent trouver une alternative pour l'été . Mais c'est là que le bât blesse.

Des employeurs peu demandeurs

Les acteurs du secteur de l'intérim estiment que l'offre d'emploi estudiantin va se tasser entre 20% et 40% cet été. "Beaucoup d'entreprises n'ont pas encore remis tous leurs salariés au travail, et on sait que le job d'étudiant est une mesure d'ajustement", explique Arnaud le Grelle de Federgon.