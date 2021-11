Qui privilégier face à la crise: le client, l'employé ou l'actionnaire?

Face à la crise, les grandes entreprises ont été contraintes de réagir pour préserver leurs parties prenantes. En privilégiant lesquelles? Une étude signée Comgest épingle les plus beaux cas...

Comment les grandes entreprises ont-elles traité leurs parties prenantes quand elles ont découvert l'ampleur de la crise pandémique il y a un an et demi? Ont-elles cherché à favoriser davantage leurs employés, leurs fournisseurs, leurs clients, leur communauté ou leurs actionnaires? Que dit leur réaction sur leur culture d'entreprise et, en particulier, sur leur traitement des risques ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance)? Quel impact sera-t-elle susceptible d'avoir sur leur situation à long terme? Les experts du groupe de gestion d'actifs Comgest ont tenté de répondre à ces questions en étudiant une quinzaine de cas parmi les géants cotés du luxe, de la distribution, de l'agroalimentaire, des cosmétiques, de la pharma et des loisirs.

LVMH et Unilever, (presque) même combat

Le groupe de luxe français LVMH et le géant britannique de l'alimentaire et des soins Unilever ont tous deux agi sur plusieurs fronts de manière assez similaire, sauf en matière de dividende. Les deux entreprises ont cherché à maintenir l'emploi et ont transformé certaines de leurs usines pour produire du gel hydroalcoolique (LVMH) ou des équipements médicaux (Unilever). Elles se sont efforcées de se passer des aides gouvernementales. Les dirigeants de LVMH ont renoncé à leur salaire sur deux mois et à leur rémunération variable pour l'année entière (et ses administrateurs ont réduit leurs jetons de présence de 30%). Unilever a accordé pour 500 millions de livres de facilités de crédit à ses clients et fournisseurs. Mais là où LVMH a décidé de réduire son dividende de 30%, Unilever a maintenu le sien. On pourrait en conclure que les deux groupes ont tenu à sauvegarder les intérêts de tous leurs "stakeholders", mais qu'Unilever a pris davantage en compte ceux de ses actionnaires.

20% du revenu 2019 prime au personnel d'orpéa Orpéa a versé à son personnel une prime exceptionnelle égale à 20% du revenu net 2019.

Pour les spécialistes de Comgest, toutefois, les deux entreprises ont surtout montré qu'elles avaient à cœur de bien gérer les risques sociaux: emplois et salaires.

Le groupe de produits de soins français L'Oréal a lui aussi payé d'exemple sur les différents fronts. Il a veillé à maintenir l'emploi et les salaires à l'échelle mondiale, il a accepté de geler les créances de quelque 100.000 clients. Son CEO a réduit son salaire 2020 de 30%. Le groupe a créé un fonds de soutien aux femmes touchées par la crise (50 millions d'euros). Et il a supprimé le dividende. Ses initiatives envers ses clients professionnels et ses fournisseurs se traduiront par une loyauté accrue, estiment les analystes de Comgest qui jugent ses réactions conformes à sa culture et sa stratégie.

La rapidité d'Orpéa

Le brasseur néerlandais Heineken s'est également coupé en quatre pour ses clients et fournisseurs. Il a notamment renoncé au paiement de loyers par certains de ses clients débits de boissons (AB InBev aussi, soit dit en passant, mais il ne fait pas partie de l'étude), il a continué à payer ses fournisseurs et il a été l'un des derniers du secteur à se résoudre à réduire sa base de coûts (personnel). Ses dirigeants ont, de leur côté, renoncé à 20% de leurs salaires sur trois trimestres.

Au four et au moulin durant le pic de la pandémie en raison de la nature de son activité, le groupe français de maisons de retraite Orpéa a réagi promptement. Il a très vite alimenté son personnel en équipement de protections individuelles et lui a versé une prime exceptionnelle équivalant à 20% de son revenu net 2019. Il a réussi de la sorte à maintenir le niveau de loyauté de ses employés et celui des services offerts, ce qui a renforcé son statut de "meilleur de la classe" dans son secteur, selon Comgest qui estime qu'en conséquence, le groupe aura plus de facilité à décrocher à l'avenir des permis pour de nouvelles maisons de repos. Le "focus" a dont été mis par Orpéa sur son personnel et, par-devers lui, sur le service aux clients, avec des bénéfices futurs en termes d'autorisations à la clé.

"Nous considérons [l'initiative de J & J] comme une démonstration bienvenue de leadership dans une industrie dont les intérêts ne semblent parfois pas alignés avec ceux des patients." Extrait de l'étude de Comgest

Parmi les entreprises ayant mis l'emploi au sommet de leurs préoccupations, Comgest cite aussi le constructeur automobile Ferrari, la plateforme de réservation de billets d'avion Amadeus, le groupe de mode italien Brunello Cucinelli ou encore le groupe de grande distribution américain Costco. Les mesures prises dès le début de la pandémie par Costco, notamment pour protéger son personnel et ses clients en magasin, ont été ensuite copiées largement par ses concurrents. L'Américain s'est donc distingué en montrant la voie.

Le groupe pharma américain Johnson & Johnson est également cité en exemple, non pas pour avoir été un des premiers à offrir un vaccin anti-covid, mais pour avoir annoncé des ventes de vaccins à but non lucratif durant la pandémie et pour avoir affecté 500 millions de doses aux personnes à faible revenu. "Nous considérons cela comme une démonstration bienvenue de leadership dans une industrie dont les intérêts ne semblent parfois pas alignés avec ceux des patients", commente Comgest.

L'exception Hermès

Dans le secteur du luxe, un concurrent de LVMH a adopté une démarche différente: il a soutenu largement plusieurs de ses parties prenantes tout en prenant soin de ne pas l'ébruiter! Il s'agit d'Hermès. Le groupe a maintenu l'emploi sans aide gouvernementale. Ses présidents exécutifs ont renoncé à leur rémunération variable pour 2019 et à toute augmentation en 2020. Hermès a fait une série de dons en équipements (gels, masques) et en espèces aux hôpitaux publics parisiens. Et il a légèrement réduit son dividende (-1%), un geste il est vrai plus symbolique qu'autre chose. N'empêche, comparativement, Hermès s'est montré plus généreux en dons que LVMH, note l'étude. Et contrairement à LVMH ou à L'Oréal, "il n'a pas fait connaître sa générosité, parce que sa culture le rend moins sensible à son image publique que les plus grandes entreprises". Cohérence, encore une fois... Toutes proportions gardées, la politique résolument non médiatique d'Hermès rappelle celle des abbayes trappistes et prémontrées en Belgique, qui veillent à ne rien communiquer sur les dons qu'elles font avec les bénéfices issus de leurs brasseries parce qu'à leurs yeux, en parler annihilerait le sens même du don.

"Hermès n'a pas fait connaître sa générosité (...) parce que sa culture le rend moins sensible à son image publique que les plus grandes entreprises." Extrait de l'étude de Comgest

Pour Comgest, Hermès doit être considéré comme un des leaders ESG dans le secteur du luxe, même si son évaluation par d'autres instances (MSCI) n'est que moyenne: les fournisseurs de données passent à côté du groupe en raison de son silence médiatique, ce qui explique cela.

La pandémie a été un test important l'an dernier pour les stratégies ESG des grandes entreprises, conclut Comgest. Celles qui ont le mieux réagi ont montré leurs capacités à faire face aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. À long terme, cela devrait avoir un impact positif sur leur capacité à générer des profits durables. Pas question toutefois de jugement de valeur: "Nous ne prétendons pas que la réaction d'une entreprise soit meilleure que celle des autres, mais elles nous renseignent sur leur culture et l'importance relative de leurs parties prenantes", nuance ainsi Sébastien Thévoux-Chabuel, analyste ESG chez Comgest. "La pandémie et les réactions des entreprises ont créé un aperçu unique du fonctionnement interne des entreprises."

On ajoutera néanmoins que contrairement aux analyses d'entreprises "classiques", cette étude souligne l'effet bénéfique, y compris en termes financiers, de stratégies de maintien de l'emploi. À se demander si la pandémie n'aurait pas introduit un changement de fond dans le paradigme profit+/emploi-...