Qui sera l'Entreprise de l'année 2019?

Le nom des candidats pour l'"Entreprise de l'Année" du côté francophone, et de "Onderneming van het Jaar"du côté néerlandophone sont désormais connus. Les gagnants seront couronnés les 7 et 8 octobre.

Le prix décerné par EY, L'Echo et BNP Paribas sera remis des mains du Premier ministre le 7 octobre prochain du côté francophone et le lendemain du côté néerlandophone. Le jury francophone, constitué d'entrepreneurs et d'académiciens, est présidé par Laurent Levaux.