Qui sera l’entreprise familiale de l’année?

Qui pour succéder à Duvel, sacrée entreprise familiale de l'année 2019? Réponse ce soir, en direct à 18h, lors de la cérémonie du "Family Business Award" organisé par EY, en partenariat avec L’Echo/De Tijd, FBNBelgium, Guberna et BNPParibas Fortis. Créé en 2014, ce prix récompense une entreprise familiale qui a su "mettre en évidence des pratiques remarquables en matière de gouvernance familiale et d’entreprise, de vision et de maintien des valeurs familiales, de transmission de l’esprit d’entreprendre à travers les générations, de communication et d’engagement sociétal", souligne l'organisation.