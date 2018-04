Qui sont les champions de la Bourse de Bruxelles?

Les entreprises belges cotées sont en super forme. L’an dernier, leur bénéfice net a plus que doublé. Les actionnaires en profitent grâce à de beaux dividendes. Zoom sur les champions de la Bourse de Bruxelles.

♦ Le poids lourd AB InBev

AB InBev affiche une bonne longueur d’avance sur les autres sociétés. Avec plus de 7 milliards d’euros de bénéfice net et 7 milliards d’euros de dividendes distribués, le géant brassicole représente environ 40% du bénéfice net total des entreprises cotées à Bruxelles, et près de 60% de l’ensemble des dividendes. KBC suit à une distance respectable. …