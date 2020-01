Quimesis met en musique les rêves des start-upers

À partir d’une simple idée, ils se chargent de tout, l’électronique, la mécanique, le logiciel embarqué, l’intégration finale et le suivi des améliorations. " Notre client-type est le diplômé de Solvay qui a une idée de business dans un secteur qu’il connaît bien. Il a les ressources pour faire tourner son entreprise et en assurer la gestion mais ne dispose pas spécialement des compétences techniques pour créer son innovation ".

Aujourd’hui, l’entreprise compte 18 travailleurs , " uniquement des ingénieurs. Nous n’avons pas un seul commercial ", précise Lionel Convent. Depuis ses débuts, l’entreprise ne compte que sur les demandes directes, sans faire la moindre prospection. " Nous n’avons jamais eu besoin de chercher des clients, notre carnet de sollicitations étant toujours très rempli. Cela nous permet de choisir les projets de qualité, comme le projet BioWin Elisa, dans lequel nous collaborons avec la start-up Sunrise, l’UCLouvain et l’UNamur, dans le but de traiter certaines maladies du sommeil" , précise encore le patron.

Geeks plutôt que commerciaux

Les quelques jolis succès obtenus grâce à Quimesis ne rapportent toutefois pas toujours plus aux ingénieurs wavriens. " Dans la plupart des contrats, nous ne prévoyons pas de clauses spécifiques en cas de succès. On devrait peut-être. Mais on n’est pas des spécialistes du commercial. On est plutôt des geeks qui s’amusent à développer les produits "high-tech" de demain ", rigole Lionel Convent. L’entreprise se porte néanmoins plutôt très bien.

En 2019, le chiffre d’affaires devrait atteindre 1,6 million d’euros, en hausse de 60% par rapport à l’année précédente. "Nous pensions un moment atteindre une certaine limite dans la croissance, surtout avec notre politique où on ne fait aucune publicité. Mais on constate que nous avons toujours de la demande. Pour le moment, on tourne avec une quinzaine de projets par an, compris entre 50.000 et 300.000 euros", détaille le patron qui peut aussi s’appuyer sur la fidélité de sa clientèle.