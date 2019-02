Raidillon ouvre son capital aux investisseurs en vue de s'exporter

Raidillon passe la vitesse supérieure. La marque horlogère belge, qui se cherchait un partenaire depuis un peu plus d’un an maintenant, vient en effet de voir entrer au capital le Français Marc-Antoine Bailby , qui a racheté une partie des parts de Frédéric Dawans , actuel actionnaire majoritaire de l’entreprise, connu pour avoir fondé et revendu le spécialiste de l’énergie renouvelable Air Energy au hollandais Eneco , a-t-on appris.

"Nous avons construit une magnifique voiture de course classique jusqu’ici, mais n’avons plus de budget pour l’essence."

Et pour cause, si Raidillon tire toujours 80% de ses revenus de son activité horlogère, sa diversification dans la maroquinerie à destination des "gentlemen drivers" pèse désormais quelque 20% du chiffre d’affaires. L’idée est de poursuivre cette diversification entamée l’an passé, mais en passant à une autre échelle, en travaillant la communication et la vente. Car "si nous avons construit jusqu’ici une magnifique voiture de course classique, nous n’avons désormais plus le budget pour l’essence", résume Fabien de Schaetzen, CEO de Raidillon depuis 2012 et actionnaire depuis peu.