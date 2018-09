Randstad et Tempo-Team fusionnent leurs réseaux d'agences de titres-services

La pression sur les marges alimente la tendance à la consolidation dans le secteur des titres-services.

Ce jeudi, Randstad et Tempo-Team officialisent la fusion de leurs activités de titres-services sous le nom de Tempo-Team Titres-services. La nouvelle entité devient ainsi le troisième acteur le plus important sur le marché belge des titres-services (derrière Poetsbureau et Trixxo).

L’opération est en cours depuis le 1er juillet dernier, mais n’avait pas fait l’objet d’une annonce officielle pour cause de vacances. Les deux entités faisaient déjà partie du groupe Randstad, qui avait racheté Vedior en 2008 rebaptisé ensuite en Tempo-Team. Ensemble, les deux réseaux représentent 75 agences, 110 consultants, 101 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé, 4,5 millions d’heures prestées sur base annuelle par 5.500 aides ménagères.

Cette fusion s’inscrit dans une tendance à la consolidation qui caractérise le secteur. De 2.500 entreprises de titres-services voici quelques années, on est passé à 1.810 aujourd’hui. "Et cela devrait continuer, car les marges bénéficiaires sont sous pression", prévient Philippe Melis, codirecteur de la nouvelle structure avec Erika Dejaegher. Philippe Melis dirigeait Tempo-Team Titres-services, tandis que Erika Dejaegher dirigeait Randstad Titres-services.

Gisement de croissance

Le résultat sur le terrain, c’est que certaines agences trop proches les unes des autres disparaîtront. "Mais c’est pour pouvoir dégager des moyens pour mieux s’implanter ailleurs", précise Erika Dejaegher. Herstal, Ostende, Diest, Schoten ou Beringen comptent parmi les localités où la nouvelle entité compte accentuer sa présence.

"Chez les personnes âgées, la demande est forte." erika dejaegher Codirectrice Tempo-Team titres-services

Pas question donc de réduire les effectifs ni de facturer des frais supplémentaires aux utilisateurs. Il s’agit plutôt de reculer pour mieux sauter. Les deux codirecteurs estiment en effet que le secteur recèle encore bon nombre d’opportunités de croissance, notamment en raison du vieillissement de la population. "Chez les personnes âgées, la demande est forte", confirment-ils.

Les titres-services sont également un puissant levier pour augmenter le taux d’activation, surtout chez les moins qualifiés. Quelque 140.000 aides ménagères sont employées dans les agences (77.000 équivalents temps plein), ce qui représente 4,2% de l’emploi total. Parmi ces personnes, 98% sont des femmes. Chez Tempo-Team, on estime que si on pouvait élargir la palette des services offerts au jardinage ou au bricolage par exemple, on pourrait attirer d’avantage d’hommes.

Reste à convaincre politiques et syndicats d’exploiter ce potentiel. Les syndicats assimilent les titres-services à du travail précaire et à de la concurrence déloyale. "Pas du tout, rétorque Philippe Melis, puisqu’après trois mois, il faut proposer un CDI. Et si nous sommes une concurrence, c’est face au travail en noir."

"Les marges bénéficiaires sont sous pression." philippe melis codirecteur tempo-team titres-services

Quant au politique, il redoute surtout le coût budgétaire. Mais c’est sans compter sur les effets retour, parfois plus importants qu’on ne le pense. Une récente étude d’Idea Consult (L’Echo du 6 juillet 2018) faisait état de 22.000 emplois (ETP) créés grâce au temps de travail libéré dans le chef de l’utilisateur (soit 1 emploi temps plein créé par 3,5 travailleurs en titres-services).

Le secteur fait face à deux défis. D’une part, il y a la pénurie constante d’aides-ménagères, alors que le taux d’activation en Belgique demeure pourtant faible. D’autre part, il y a la question des coûts et donc du prix du titre-service. "La marge de manœuvre est très limitée", reconnaît Erika Dejaegher. D’après Idea Consult, 12% des utilisateurs arrêteraient si le prix du titre devait dépasser les 10 euros et 37% en réduiraient l’utilisation. "C’est ce que nous avons observé en Wallonie après la hausse du prix du titre. Sans oublier qu’à chaque indexation, la valeur d’échange du titre ne sera indexée qu’à 73%. Autrement dit, à chaque indexation, notre marge diminue."