Rappel de désinfectants utilisés dans les hôpitaux

L’usine de Sainghin-en-Mélantois d’Anios a arrêté sa production il y a plusieurs jours. En cause: la détection des bactéries Burkholderia cepacia et Pseudomonas oryzihabitans dans les produits Surfa’safe premium et Opaster Anios. Le premier est un désinfectant pour surfaces et dispositifs médicaux non-invasifs, largement utilisé dans les hôpitaux français et belges, ainsi que dans les cabinets médicaux, maisons de repos et de soins, etc. Le second, moins commun, est utilisé pour nettoyer des dispositifs invasifs comme le matériel chirurgical.