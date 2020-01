Realco va redémarrer sa production

Quinze jours après l’incendie qui a ravagé une partie de ses installations, l’entreprise de Louvain-la-Neuve Realco est en train de relancer sa production. La société spécialisée dans les produits d’hygiène à base d’enzymes va en effet disposer très rapidement de 4 ou 5 sites mis à disposition par d’autres entreprises , des sous-traitants et même des concurrents. "D’ici quinze jours, on espère grâce à cela produire les 20 à 25% de la production qui représentent 80% de notre chiffre d’affaires", a indiqué George Blackman, le CEO de Realco.

Le violent sinistre intervenu le 10 janvier a détruit le hall de production et de stockage, mais il a épargné "grâce aux pompiers", selon le CEO, le nouveau bâtiment inauguré en 2017, qui abrite les laboratoires de recherche et de développement, ainsi que les services administratifs.

À ce stade, évaluer le montant des dégâts et des pertes entraînées par l’interruption de la production reste difficile, mais "nous sommes couverts", a encore précisé le patron de Realco, firme cotée sur Euronext Access. L’entreprise, en plein développement, a réalisé un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros en 2019 et emploie plus d’une cinquantaine de travailleurs.