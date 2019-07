Recapitalisé, Biebuyck redémarre sans les Chinois

Après un exercice difficile en 2016, marqué par une perte nette de 922.000 euros, elle avait redressé la barre l’année suivante avec un résultat net positif de 311.000 euros. Manifestement, 2018 a été décevante , puisqu’au début de cette année, Biebuyck s’est résolu à passer par la case "réorganisation judiciaire" (PRJ). Ses comptes 2018 n’ont pas encore été publiés, mais on a appris à bonnes sources que la société souffre du poids de son endettement, d’un repositionnement tardif vers une diversification, et plus globalement du durcissement de la concurrence.

Nouvel objectif

Les principaux actionnaires (la famille Cuvelier, qui a succédé aux Biebuyck aux commandes) et les partenaires financiers de la PME, qui emploie 44 personnes, ont manifesté leur soutien au nouveau projet. Ils ont décidé de réinjecter 2 millions d’euros dans l’entreprise, essentiellement via des prêts. Selon nos informations, le holding public wallon Sogepa, qui était déjà actionnaire de Biebuyck, lui a prêté 500.000 euros, IMBC, l’invest de la région Mons-Borinage, a fait de même pour 250.000 euros, tandis que la banque Belfius y a participé à hauteur de 800.000 euros. D’autres partenaires ont apporté 400.000 euros.

Le projet prévoit de miser sur les compétences technologiques, le know-how et la réputation de Biebuyck sur les marchés pour ajouter à ses activités "classiques" un nouveau business auquel on promet une croissance plus forte: la "manufacturing platform", soit la mise à disposition des outils et des connaissances de l’entreprise pour des opérateurs industriels en démarrage ou voulant se développer sans usine propre.