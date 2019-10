Recovr veut aller à la chasse aux factures impayées pour vous

"De nombreux facteurs freinent le recouvrement par les entreprises, dont principalement, le manque d’information, le temps et le coût qu’il faut consacrer au suivi des impayés, et dans certains cas, la peur de perdre des clients", explique Alessandro Drappa. "On observe que 90% des PME effectuent des réconciliations manuelles qui prennent beaucoup plus de temps", indique-t-il, ajoutant que le délai de réaction pour la prise en charge d’un impayé peut coûter jusqu’à 10% du chiffre d’affaires d’une entreprise.