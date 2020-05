Recupel progresse mais reste loin de l'objectif européen

L'Asbl pilotant la collecte et le traitement des déchets électroniques a vu son taux de collecte progresser l'an dernier. L'objectif européen de 65% de déchets collectés reste cependant hors de portée.

Recupel, l'association qui gère la récolte et le traitement des lampes ainsi que des appareils électriques et électroniques usagés en Belgique, a récolté 122.548 tonnes de ces déchets l'an dernier, en hausse de 4,4% sur un an. Cela représente un total de 44 millions d'appareils de ce type. Par habitant, le poids collecté s'élève à 10,7 kilos contre 10,3 kilos en 2018. Il s'agit de chiffres record, souligne l'organisation.

Reste que notre pays reste loin de l’objectif fixé par l'Union européenne pour 2019. Celui-ci avait été fixé à 65% du poids moyen de tous les appareils mis sur le marché au cours des 3 années précédentes. Or avec 10,7 kilos par habitant, la Belgique atteint environ 40% de ce total si l'on se base sur les chiffres d'Eurostat, qui ont toutefois le désavantage de se référer à l'année 2017: cette année-là, le total des déchets électroniques collectés était évalué à 25,65 kilos par habitant en Belgique. Il a légèrement augmenté depuis, dit-on dans le secteur du traitement des déchets, où l'on évoque le chiffre de 27,35 kilos pour 2018: sur cette base, le taux de collecte global atteint cette année-là par Recupel s'élevait donc à 39%. Avec sa progression de 4,4% enregistrée l'an dernier, on aura sans doute dépassé les 40%, mais de peu.

Circuits parallèles

Chez Recupel, on estime que ce taux de collecte global s'élève à 47% pour 2018 et à 50,5% pour 2019. Une évaluation un peu plus optimiste, donc, mais qui reste bien en deçà de l'objectif européen de 65%. "On n'y est pas encore, c'est vrai, reconnaît la porte-parole Saar Bentein, mais nous sommes en progression et quasi aucun État membre n'atteint l'objectif. Il y a des problèmes au niveau du rapportage, pas toujours complet, et il existe encore des circuits parallèles." Ce qui explique que des flux de déchets échappent à la collecte gérée par Recupel.

