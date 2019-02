Rendez-vous de grandes familles à la tête des écoles de Cognita

Des ambitions déjà un peu belges depuis l’an dernier. En effet, depuis septembre, le groupe comptant plus de 70 écoles de par le monde pour plus de 43.000 étudiants, est la propriété de Jacobs Holding, le véhicule d’investissement de la famille milliardaire suisse Jacobs, dirigé par… le Belge Patrick De Maeseneire. Un profil de chez nous, mais bien connu du monde des affaires aussi puisque l’homme a été CEO du groupe d’intérim Adecco et, avant cela, du célèbre fabricant suisse de chocolat Barry Callebaut (où il siège toujours au conseil d’administration).

Opération importante

Ici, la levée de fonds débouche sur un investissement respectif de 270 millions de livres, soit 309 millions d’euros, aussi bien pour BDT Capital – dirigé par l’un des banquiers les plus influents de Wall Street, Byron Trott, connu pour être le conseiller de personnalités telles que Warren Buffet – que pour Sofina donc, évoquent nos confrères du Financial Times sur la base de sources proches du dossier. Il s’agirait dès lors là de l’une des plus grosses opérations – si pas de la plus grosse – pour la holding familiale belge.