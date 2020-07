Rodania change de mains

Après plusieurs mois de négociations avec ses enfants héritiers, un trio reprend le flambeau, en la personne de l'industriel du secteur Christian Frommherz, du distributeur (Meistersinger, Victorinox,…) Patrick Gelder et du directeur commercial de l'entreprise belge Jan Ausloos , a-t-on appris.

Fondateur et CEO de Gtime

On va repartir de zéro pour retourner aux fondamentaux de la marque.

"Il y a du boulot. On va repartir de zéro pour retourner aux fondamentaux de la marque (fondée en Suisse en 1930, NDLR)", évoque d’emblée l'un des trois associés, Patrick Gelder. Ce qui implique que la société exploitante Montebi, déclarée faillie ce lundi, ne sera pas reprise. Uniquement la marque et les quelques 200 clients (principalement des bijoutiers) qu’elle comptait à travers le pays, qui seront logés dans une nouvelle structure appelée "Rodania International" et logée à Overijse.