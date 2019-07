S'absenter une heure du boulot sera bientôt légal

Qu’on l’appelle congé de conciliation ou microabsence, tout travailleur en a eu un jour besoin. On a tous dû un jour accepter un rendez-vous en pleine journée avec un technicien pour une réparation de chaudière et négocier son absence avec son patron, ou prendre congé toute la journée. Pour assister à une fête de l’école ou aller chez le médecin aussi.

Pour une heure ou deux

Sarah De Groof, juriste et senior consultante chez Acerta, connaît bien la problématique pour avoir réalisé son mémoire sur le sujet. Elle explique combien les études focalisées sur le bien-être au travail mettent en exergue l’importance de l’autonomie du personnel pour améliorer son équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Un idéal difficile à réaliser dans les faits.

Concrètement, comment s’absentera-t-on de façon courte et urgente? Sarah De Groof donne l’exemple d’un ouvrier qui aurait rendez-vous avec l’institutrice de sa fille à 15h, à un pâté de maison de son travail, alors qu’il doit prester un 10-18h. Il a juste besoin d’une petite heure… La nouvelle convention collective de travail lui permettrait de suspendre sa journée pendant une heure, sans apporter de justificatif mais en signalant son absence par écrit. Il sera payé durant cette heure en question. Mais il devra, un autre jour, prester une heure supplémentaire, sans rémunération. Cela est rendu possible par le système des heures supplémentaires volontaires de la loi Peeters.

Risque d’abus

Alors, tout le monde sera content avec ce nouveau système? Il y a bien sûr, et c’est la crainte des syndicats, le risque que les patrons abusent du système, renvoyant plus tôt l’employé à la maison s’il y a un manque de travail… pour lui faire prolonger sa journée à un moment plus chargé. Ce n’est pas le but du texte en préparation et "c’est pour cela qu’il faudra préciser que la microabsence doit être demandée par le travailleur", insiste Sarah De Groof.