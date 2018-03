Sailsense Analytics | Ohé Ohé, le capitaine est connecté

Bruxelles, the place to be

Sailsense Analytics n’est pas basé à la côte. Son siège est situé dans les locaux de Co.Station, l’accélérateur bruxellois de start-ups, à deux pas de la Cathédrale Saints Michel et Gudule et de la gare Centrale. "Il y règne un bel esprit d’émulation, indique Nicolas De Laet. Nous sommes tous deux originaires de Bruxelles et celle-ci offre beaucoup d’avantages: une localisation centrale et l’accès aux talents européens. Paris et Londres sont certes plus hype, mais il y a là-bas une guerre de talents que l’on trouve moins à Bruxelles. C’est encore assez facile pour nous d’attirer les bonnes personnes."

À cet égard, les fondateurs de Sailsense Analytics estiment qu’être une société active à la fois dans le soft (ce qui est le cas de la plupart des start-ups) et le hardware ainsi que l’analyse et le traitement des données la rend plus sexy sur le marché du travail. Sans compter son domaine d’activité: la mer, l’aventure, les loisirs… Son implantation bruxelloise a aussi permis à Sailsense Analytics de bénéficier du soutien d’Impulse Brussels (environ 30.000 euros): coaching, réseautage, accès à des experts. "Cela nous a permis de gagner beaucoup du temps", conclut Nicolas De Laet.