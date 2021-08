Salutaire diversification pour le holding des Lippens

Si la crise a frappé les produits destinés à l'horeca et à l'export, de même que l'immobilier, les activités sucrières et acide lactique ont permis d'inverser la tendance pour Finasucre.

S'il y a bien un enseignement à tirer de la crise, c'est qu'à défaut d'être une boîte technologique de croissance, une bonne diversification est importante dans le monde des affaires.

Ainsi, pour prendre l'exemple de Finasucre, holding contrôlé par la famille Lippens, si les produits destinés à l'horeca et à l'export ont enregistré des performances au goût amer sur l'exercice décalé 2020-2021, tout comme l'immo commercial (via les Galeries Royales Saint-Hubert notamment) d'ailleurs, les activités sucrières et acide lactique ont, elles, permis d'inverser la tendance.

+50 millions d'euros Le chiffre d'affaires de Finasucre a gonflé de plus de 50 millions sur un an, là où il fondait d'un peu plus de 10 millions lors de l'exercice précédent.

Finasucre Contrôlé par la famille Lippens.

Emploie 2.275 personnes et environ 2.300 saisonniers.

Produit divers types de sucre, de même que de l'acide lactique ou encore des plastiques biodégradables et recyclables.

Possède des usines en Belgique, aux Pays-Bas, en RDC, en Australie, en Chine et aux USA, de même qu'exploite des concessions de plusieurs dizaines de milliers d'hectares en RDC et en Australie.

382 millions d'euros de chiffre d'affaires pour un actif net de 570 millions.

Détient 3,7% de la Compagnie du Zoute et près de 45% des Galeries Royales Saint-Hubert.

Le chiffre d'affaires a en effet gonflé de plus de 50 millions d'euros sur un an pour atteindre les 382 millions, alors qu'il fondait d'un peu plus de 10 millions un an auparavant, apprend-on à la lecture des comptes de la société fraîchement publiés. Côté excédent brut d'exploitation (ebitda), plus de 24 millions sont même désormais à noter contre un peu plus de 6 millions pour 2019-2020.

Nécessaire adaptation

Ces résultats témoignent de la stratégie de résilience et d’agilité du nouveau comité de direction, qui a dû faire preuve d’ une constante capacité d'adaptation en ces temps compliqués.

En ce sens, et en raison d'une sécheresse malvenue, l'une des usines australiennes du groupe a par exemple dû être fermée afin d'aider sa filiale locale à atteindre l'équilibre financier.

De même, aux Pays-Bas, le holding a pris la décision de céder 75% d'Iscal Sugar BV au sucrier allemand Pfeifer & Langen. Objectif? Permettre à sa filiale "de poursuivre de façon optimale ses activités de retail au sein d’un marché européen très concurrentiel", et ce, "notamment via des économies d’échelle et l’expertise de ses deux actionnaires", évoque-t-on du côté du propriétaire de sa maison-mère, Iscal Sugar SA. Détenue à 87,6% par Finasucre, la société est le second sucrier de Belgique après la Raffinerie Tirlemontoise.

Du reste, aucune nouvelle opération de diversification n'a été à noter au cours de l'exercice écoulé, après le triple investissement de près de 25 millions de Finascure, un an auparavant, dans la nourriture infantile et la transformation de la noix de macadamia.