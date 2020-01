Santé | "Injectez votre argent qui dort dans l'économie réelle"

Spentys, une entreprise née dans un kot d'étudiants

Ces deux-là avaient une bonne raison de ne pas étudier à l’université. Louis-Philippe et Florian ont 22 ans. A cet âge, ils sont étudiants, forcément. Ils sont aussi amis et n’ont qu’une chose en tête: créer leur propre entreprise. "On voulait faire comme mes grands frères qui avaient créé leur propre société", raconte Florian. Dans un kot à Louvain-la-Neuve, ils cogitent et imaginent leur futur bébé pendant que les autres guindaillent. Mais dans quel domaine? Le gaspillage alimentaire? Vu et revu. La mobilité? Obsolète. L’énergie? Trop compliqué. Eureka: ce sera la santé et la création d’attelles et de plâtres sur-mesure.

La Région wallonne leur offre le premier coup de pouce avec la bourse préactivité de 12.500 euros. Spentys est née. D’abord sous la forme SPRL, puis SA. Antoine Duchateau entre ensuite dans la danse et met 100.000 euros sur la table pour 20% des parts. Leur projet prend tellement d’ampleur qu’ils délaissent auditoires et syllabus et abandonnent leurs études. Ils ne seront jamais diplômés de leur cursus en Master.

Un an plus tard, voilà la deuxième levée de fonds. Et pas des moindres: 750.000 euros sont investis. "Ce moment a réellement matérialisé notre projet car on avait plusieurs investisseurs autour de la table", se rappelle Louis-Philippe. La prochaine levée de fonds d’environ d’un million et demi d’euros est prévue pour mars prochain. Aujourd’hui, Spentys emploie six employés et trois freelance.