Saverglass, le repreneur de MD Verre, investit 50 millions dans l'usine de Ghlin

Il y a un mois et demi, on apprenait la vente, par le groupe verrier espagnol Vidrala, de l’usine de bouteilles MD Verre à Ghlin, dans le Hainaut, au groupe français Saverglass. Le deal a été finalisé il y a quelques jours. Pour un euro symbolique.

Cette usine, qui a appartenu au groupe Verlipack, était passée dans les mains de Vidrala en 2007. Elle a connu une histoire agitée, jalonnée notamment de licenciements collectifs. Après plusieurs années de pertes, elle est revenue dans le vert en 2017 et a dégagé l’an dernier un bénéfice, certes modeste, d’un demi-million d’euros.

L’ex-Manufacture du Verre, qui emploie encore 257 personnes, est spécialisée dans la fabrication de bouteilles de vin d’entrée de gamme. Dotée d’une capacité de production de 160.000 tonnes par an, elle a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 58 millions d’euros.

Le rachat par Saverglass va imprimer un nouveau tournant à l’entreprise montoise. Fini la production de bouteilles basiques, place aux produits haut de gamme, l’ADN de la société repreneuse, créée en 1897 et basée à Feuquières (Oise) , à mi-chemin entre Amiens et Rouen.

Saverglass n’est autre qu’un des leaders mondiaux de la fabrication et de la décoration de carafes, bouteilles et flacons haut de gamme pour l’industrie du vin, des spiritueux et du parfum. L’ex-Société Autonome de Verreries, rebaptisée en 1990 Saverglass, un patronyme mieux adapté à son expansion internationale, appartient depuis 2016 au fonds d’investissement américain Carlyle.