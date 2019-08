Scale II fait le pont entre business angels et venture capital

Le réseau Be Angels a mis sur pied son deuxième fonds destiné à refinancer les jeunes pousses n’ayant pas encore atteint le stade de la scale-up. La SFPI participe au tour de table.

Après avoir testé le concept en lançant le fonds Scale I en 2017, le réseau de business angels Be Angels s’est décidé à créer un nouveau fonds plus ambitieux et d’envergure nationale: Scale II.

Établi comme Pricaf privée, c’est-à-dire comme un fonds de placement collectif dans des sociétés non cotées jouissant d’une neutralité fiscale, Scale II a vu le jour le 18 juillet dernier avec un capital initial de 6,5 millions d’euros.

"L’objectif est de soutenir le financement de jeunes sociétés en phase pré-scale-up, soit des jeunes pousses ayant déjà bénéficié d’un premier financement pour le démarrage, auprès de business angels par exemple, mais ayant besoin de support pour franchir cette étape-relais avant d’atteindre le stade où opèrent les professionnels du capital à risque", explique Claire Munck, la CEO de Be Angels.

C’était déjà le cas de Scale I, mais ce dernier n’avait été doté que de 2,5 millions d’euros et n’avait pour terrain de chasse que Bruxelles et la Région wallonne.

La Pricaf privée entame ses activités avec 6,5 millions de capital.

"Nous avons observé que le besoin pour ce type de financement existe également en Flandre", poursuit la CEO. Raison pour laquelle Be Angels a invité un partenaire bien marqué "national" dans le tour de table du nouveau fonds: la SFPI (Société Fédérale de Participations et Financement), le holding public fédéral, qui a répondu présent aux côtés d’une série d’investisseurs privés. Un invest, Sambrinvest Spin-Off/Spin-Out, y participe également, de même qu’Eebic Ventures, le fonds lié à l’incubateur bruxellois homonyme. Parmi les privés, "un mélange d’entrepreneurs et de managers", selon la dirigeante, figure notamment Jean-Marc Heynderickx, le fondateur du groupe de pharmacie et parapharmacie Medi-Market.

De 6,5 à 15 millions

Ces actionnaires ont apporté 6,5 millions à Scale II, dont le projet est plus ambitieux. "Nous visons 15 millions d’euros, dit Claire Munck. Nous avons clôturé une première levée pour le lancement. À présent, nous prospectons le marché en vue de réaliser une deuxième clôture à l’automne prochain. Nous sommes en contact avec une série d’investisseurs privés et institutionnels."

Trois leçons

Alors que les dossiers d’investissement arrivant chez Scale I avaient tous été apportés par des business angels, le flux entrant chez Scale II aura une origine plus large: environ 60% proviendront toujours des business angels, tandis que le solde pourra venir de différents horizons à travers toute la Belgique.

Côté investissement, les tickets seront de 300 à 500.000 euros pour des levées de fonds de 1 à 3 millions.

"L’expérience que nous avons acquise avec Scale I nous a permis de valider plusieurs constats, souligne Claire Munck. Un, les entrepreneurs ont réellement besoin de ce type de financement privé. Deux, il est important de démontrer qu’il existe des solutions pour les investisseurs de premier tour, de sorte qu’il y a moyen pour ceux-ci de passer le relais. Trois, pour les actionnaires de fonds comme le nôtre, c’est une opportunité de se trouver sur un segment de marché où l’on compte très peu d’acteurs."