Séparation mais pas divorce des héritiers d'Albert Frère

Mais en réalité, c'est une vaste réorganisation patrimoniale qui vient d'être menée en coulisses par les enfants et héritiers de feu Albert Frère , décédé fin 2018 . Et pour cause, à compter de ce jour, le partage ne sera plus placé sous le signe d'un équilibre à 50-50. En effet, la branche autour de Gérald Frère détiendra désormais quelque 75% de la CNP , quand la branche autour de Ségolène Frère pèsera pour sa part à présent 75% du poids de la famille Frère dans GBL .

Une exception est toutefois à noter au niveau des actifs dits patrimoniaux (art et immobilier). Là, les deux branches resteront sur pied d'égalité - domaine de chasse et propriétés forestières mis à part. Tout comme pour ce qui est du domaine viticole Château Cheval Blanc d'ailleurs, détenu aux côtés de l'homme d'affaires Bernard Arnault.

GBL est l'une des plus importantes sociétés à portefeuille d'Europe, forte d'une capitalisation boursière de 13 milliards d'euros et d'un actif net de quelque 20,5 milliards à fin 2020 grâce à ses participations dans Adidas (6,84%), SGS (18,93%), Pernod Ricard (7,6%) et LafargeHolcim (7,57%) notamment – sans compter différents fonds d'investissement. Coté depuis plus de 60 ans, le holding est contrôlé conjointement via la SA Parjointco. Avec une nouveauté depuis janvier qu'est la création de la société Eagle Capital, où sont désormais logés les intérêts de la famille Frère, alors évalués à quelque 2,75 milliards d'euros.