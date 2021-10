Sequoia, l'allié de Sofina, prend la voie du long terme

Le géant du capital-risque Sequoia Capital, allié de longue date des Boël (Sofina), change de modèle. Il crée un unique fonds sans échéance temporelle et bien plus flexible: "The Sequoia Fund".

Sequoia Capital, l'une des plus anciennes et éminentes sociétés de capital-risque au monde, vient de lancer une importante restructuration de ses activités. Elle logera désormais l'ensemble de ses participations (hors Asie) au sein d'un fonds global unique, en lieu et place des multiples véhicules qu'elle opérait à ce jour. Sans date prédéterminée de clôture. On parle, dans le jargon, de fonds "evergreen".

Grâce à Sequoia, Sofina s'est vu ouvrir les portes de la Silicon Valley et, dans la foulée, de Yahoo!, Google, LinkedIn ou encore WhatsApp.

Objectif? Offrir plus de flexibilité à ses investisseurs, parmi lesquels son allié de longue date Sofina , qui s'est ainsi vu ouvrir les portes de la Silicon Valley dans les années 1990 déjà - et, dans la foulée, de Yahoo!, Google, YouTube, LinkedIn, Instagram ou encore WhatsApp -, avant l'Inde au tournant de l'an 2000.

En effet, ils n'auront désormais plus à s'engager pour la durée d'un fonds, et Sequoia pourra lui aussi penser long terme, à la différence d'un classique véhicule de capital-risque qui restitue généralement l'argent de ses investisseurs après un délai d'une décennie environ, via deux périodes d'investissement et désinvestissement de cinq ans chacune.

Né il y a une cinquantaine d'années, le modèle a eu sa pertinence par le passé, mais arrivait en phase d'obsolescence au vu des valorisations boursières sans cesse plus importantes des géants de la tech, pensent aujourd'hui certains observateurs.

Les investisseurs pourront désormais décider deux fois par an de se retirer de "The Sequoia Fund".

De par sa nouvelle approche, Sequoia pourra désormais capitaliser sur cette tendance puisqu'elle ne devra plus redistribuer les actions d'une société en portefeuille après son entrée en bourse - alors que, dans le cas de Zoom par exemple, sa valeur a depuis été multipliée par plus de dix. De leur côté, les investisseurs pourront, eux, décider deux fois par an de se retirer du fonds baptisé "The Sequoia Fund", après une période de blocage initiale de deux ans, leur offrant de la sorte une possibilité de liquidité accrue.

Selon nos confrères du Financial Times, la société de capital-risque a rencontré diverses parties cette semaine pour leur expliquer sa nouvelle stratégie, de même que pour leur demander à quelle hauteur elles pourraient contribuer à ce nouveau fonds, vu comme un "game changer" au regard des probables effets majeurs qu'il aura sur le reste de l'industrie, évoquent certains médias.

À noter que Sequoia détiendrait à ce jour pour plus de 40 milliards de dollars (34,5 milliards d'euros) d'actions américaines et européennes, en ce compris des sociétés telles qu'Airbnb, qu'elle rapatriera au sein dudit véhicule. Par le passé, la société a par exemple investi dans Apple, Google, Cisco, LinkedIn, PayPal ou encore Zoom.

Du côté de Sofina, il se dit juste que le changement de stratégie de Sequoia est à l'analyse à ce stade.