Seuls 4% des employeurs belges veulent réduire leurs effectifs au prochain trimestre

ManpowerGroup vient de dévoiler son baromètre trimestriel d’intention de recrutement des entreprises. Les employeurs belges se montrent plus confiants qu’au trimestre précédent.

Dans la continuité de son premier sondage, Manpower vient de publier son baromètre trimestriel des intentions de recrutement pour le prochain trimestre. Il en ressort que seuls 4% des employeurs belges sondés (sur 474) envisagent de réduire leurs effectifs d’ici la fin du mois de juin 2021, alors que 13% prévoient de les renforcer et que 80% n’anticipent aucun changement .

Le rapport souligne aussi une Prévision Nette d’Emploi de 8%, soit une hausse de 2 points par rapport au trimestre précédent. Des perspectives d’emploi positives ont en effet été observées dans les trois Régions (13% en Wallonie, 7% en Flandre et 2% à Bruxelles). Par rapport au premier sondage, cette Prévision Nette d’Emploi s’améliore en Wallonie et Flandre (de 4 et 2 points respectivement), tandis qu’elle reste stationnaire à Bruxelles.