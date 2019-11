Sirris produit des montres pour pousser les PME au numérique

Avec ses minuscules finitions, la nouvelle montre de Sirris, déjà la deuxième version, a un certain style. Le centre de recherche et d’innovation n’a toutefois pas décidé de se réorienter. Le produit en question n’est d’ailleurs pas à vendre. En développant cette montre, les ingénieurs ont un objectif précis: présenter les dernières avancées technologiques aux PME et surtout leur apprendre comment les intégrer dans leur production. "Aujourd’hui, on remarque encore une approche trop timide des entreprises dans l’utilisation des différentes évolutions", lance Jean-Claude Noben, directeur régional Wallonie chez Sirris.