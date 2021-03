Sofina encaisse un demi-milliard avec sa pépite indienne Byju's

C'est ainsi que le holding de la famille Boël est par exemple monté à bord sur l'année écoulée du service d'enseignement à distance indien K12, offrant du support académique ainsi que des solutions technologiques à quelque 37 écoles dans six villes d’Inde, de la marque de soins naturels et sans toxine pour bébés et millenials Mamaearth ou du gestionnaire de cartes de crédit Cred, détaille son rapport annuel 2020 publié ce vendredi.