Soupçons d'écoblanchiment pour 42% des allégations douteuses d'entreprises

Des entreprises de secteurs comme l'habillement, les cosmétiques ou l'équipement ménager, ont été analysées. Résultats : dans plus de la moitié des cas, l'opérateur commercial n'a pas fourni suffisamment d'informations pour permettre aux consommateurs de juger de l'exactitude de l'allégation ; dans 37% des cas, l'allégation comportait des affirmations vagues et générales mentionnant des termes tels que "conscients", "respectueux de l'environnement" et "durables", visant à donner aux consommateurs l'impression non étayée qu'un produit n'avait pas d'incidence négative sur l'environnement ; et dans 59% des cas, l'opérateur n'avait pas fourni de preuves facilement accessibles à l'appui de son allégation.