Stéphane Moreau recasé chez Ardentia

Qu'adviendra-t-il de Stéphane Moreau, CEO de Nethys, une fois la privatisation des activités concurrentielles terminée? Comme le reste du management actuel, il quittera la société. Mais, il rejoindra l'acquéreur des activités énergie et technologie.

Moreau toujours aux commandes... chez Ardentia

Le CEO De Nethys continuera ainsi à diriger les activités "énergie" et "technologie", reprises par Ardentia. "Lorsque j'ai fait offre pour Win et Elicio, j'ai précisé que ce serait à une seule condition: je prends le management avec moi. Stéphane Moreau viendra chez Ardentia", indique François Fornieri, patron de Mithra et administrateur d'Ardentia