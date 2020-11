Thierry Boutemy, fleuriste: "En France au moins, quand Macron dit 'on ferme', c'est clair"

Vendredi soir, le couperet tombe: "les magasins non essentiels ferment ", annonce l'exécutif. Le message est univoque. Alors, du côté des fleuristes du pays, on enclenche le plan B, en plein week-end de la Toussaint où s'écoulent généralement des chrysanthèmes à la pelle.

Thierry Boutemy appelle dès le samedi matin ses équipes. Objectif? Préparer l'après, dans une période où le chiffre d'affaires a, entend-on, déjà diminué d'un bon tiers de manière générale – et représente une somme conséquente du côté du célèbre fleuriste installé rue Vanderkindere, pour cause de paralysie de l'événementiel, qui constitue habituellement le gros de son activité.

"La situation est tellement compliquée qu'il faut être encore plus prudent que d'habitude dans ses achats."

Puis, surprise : dans l'après-midi, le secteur apprend qu'il pourra rouvrir en fin de compte , au même titre que les jardineries et pépinières restées, elles, ouvertes. Et ce, alors qu'entre temps, l'Union royale des fleuristes de Belgique (URFB) s'est fendue d'un communiqué acidulé: "Nous avons été frappés au cœur. Les promesses du gouvernement d'éviter la concurrence déloyale (des supermarchés, notamment, NDLR), comme lors du premier confinement, ont été remises dans la sacoche de Saint-Nicolas".

Alors, rebelote, il a fallu se reprérarer, certains acteurs ayant déjà trouvé un arrangement avec des franchisés de la distribution pour écouler leurs stocks . Objectif? Ouvrir. Vaille que vaille. Dans une période "tellement compliquée qu'il faut être encore plus prudent que d'habitude dans ses achats", prévient Thierry Boutemy.

Flou de taille

"D'autant qu'on n'y comprend parfois plus rien. Les politiques sont incapables de décision. En France au moins, quand Macron dit qu'on ferme, c'est clair. Ici, je ne sais même pas toujours bien ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas", ajoute-t-il.