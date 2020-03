Thierry Noesen, CEO de la chocolaterie Belvas: "On ne se rend pas compte des problèmes quand on a le nez dans le guidon"

Après le dépôt de bilan, "paradoxalement on se sent plus léger"

Quand le couperet tombe définitivement, qu’il faut se rendre à l’évidence que malgré une gestion attentive, malgré les mesures prises et les restructurations, il est évident que l’aventure n’est plus viable, l’entrepreneur reste seul avec cette décision et avec le constat d’échec. "Paradoxalement, on se sent particulièrement léger… ", explique Thierry Brugma, le seul autour de la table à avoir vécu cette douloureuse expérience. "Pas heureux parce que un dépôt de bilan à des conséquences évidentes sur beaucoup d’autres personnes. Mais à titre personnel, on se défait d’une pression énorme. Plus la situation devient difficile, plus cette pression s’alourdit. Avec un risque réel sur la santé par exemple. Ce n’est pas qu’une façon de parler!", raconte Brugma.

"Il faut être très fort aujourd’hui pour être patron. Pour résister à la pression de la gestion quotidienne. Déjà quand tout va bien, alors quand les affaires ne vont plus…", reconnaît Pauline Petta. "Mais sur le plan humain et personnel, avez-vous un sentiment de culpabilité?", demande-t-elle à l’adresse de Thierry Brugma. "Non", répond-il, "parce que je n’ai pas l’impression d’avoir quelque chose à me reprocher. Sans doute aurais-je pu être plus dur avec le personnel ou avec les fournisseurs. Mais ce n’est pas dans ma nature… L’entreprise, c’est une idée, on la garde. Pour le reste, il n’y a pas de culpabilité si on n’a pas commis d’erreur."

Et comment rebondit-on après une telle épreuve? "On redevient quelqu’un de normal", sourit Brugma. "Sans les contraintes et la pression du chef d’entreprise. Mais il ne faut pas tarder à se remettre en selle, sinon l’inactivité brutale risque de laisser un vide énorme. Et c’est à ce moment que l’on va commencer à gamberger et s’accuser de tous les maux. Plus on s’arrête, plus le redémarrage est difficile!"